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Царьград

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Разочарован Зеленским: Навроцкий жестко высказался о главе киевского режима

Разочарован Зеленским: Навроцкий жестко высказался о главе киевского режима

Кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий высказался о главе киевского режима Владимире Зеленском и заявил, что «глубоко разочарован» его действиями.

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