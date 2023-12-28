В Пентагоне указали на исчерпание средств на армию из-за поддержки Украины

Официальный представитель Минобороны США подполковник Гэррон Гарн заявил, что военное ведомство исчерпало запас выделенных конгрессом средств для восполнения арсеналов, которые были опустошены из-за помощи Украине.
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