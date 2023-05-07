Слово и дело

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Количество платежей за онлайн-обучение в России резко увеличилось

Количество платежей за онлайн-обучение в России резко увеличилось

Россияне по итогам перового квартала на 41% чаще платили за тренинги и онлайн-школы по сравнению с тем же периодом годом ранее, приводит ТАСС результаты исследования банка «Русский стандарт».

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