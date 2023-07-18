Россия стремительно развивалась вплоть до 1917 года

Валерий Каулин P.S. Правда, сегодня власть хочет повторить то, что когда-то уже прошло. Развитие, правда, пока еле видимо, но интересанты почти те же. Так что подобная реклама мимо цели!

петров виктор На автора статьи пеняете: а что в Вашем комментарии?... На мой взгляд, замшелая ортодоксальная догматика времён советского недоразвитого социализма... Например: отречение Николая 2 не было госпереворотом - а это был заключительный этап эволюционного перехода РИ от феодализма к капитализму, начало которого, было положено избранием в 1906 году 1-ой ГД РИ... Да, этот эволюционный процесс затянулся на долгое десятилетие (и во многом по вине царя и внешнеполитических обстоятельств связанных с 1 мировой войной), но отречение царя было мирным и не препятствовало дальнейшему эволюционному развитию российской государственности... Хотя, на мой взгляд, конституционная монархия, в то время, была наиболее приемлемым вариантом для РИ... Временное правительство тоже было законным органом власти назначенным на период выборов очередной ГД... Выборы состоялись (в которых, кстати, сторонники большевиков получили лишь четверть голосов избирателей) и после назначения ГД нового правительства, Временное - должно было уйти... Но, воспользовавшись сложившимися обстоятельствами и временной шаткостью государственной власти, большевики совершили октябрьский революционный Госпереворот... Через 70 лет, современной России пришлось возвращаться к истокам, чтобы вновь встать на путь эволюционного развития российской государственности, который был прерван большевистской революцией...