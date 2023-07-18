В СССР сравнивали всё с 1913 годом. Оно и понятно — по многим показателям СССР смог уверенно догнать дореволюционный 1913 только при Хрущёве и Брежневе, по некоторым показателям — не догнал даже при Горбачёве.
Россия стремительно развивалась вплоть до 1917 года
Комментарии
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Валерий Каулин
P.S. Правда, сегодня власть хочет повторить то, что когда-то уже прошло. Развитие, правда, пока еле видимо, но интересанты почти те же. Так что подобная реклама мимо цели!
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20 час.
петров виктор
На автора статьи пеняете: а что в Вашем комментарии?... На мой взгляд, замшелая ортодоксальная догматика времён советского недоразвитого социализма... Например: отречение Николая 2 не было госпереворотом - а это был заключительный этап эволюционного перехода РИ от феодализма к капитализму, начало которого, было положено избранием в 1906 году 1-ой ГД РИ... Да, этот эволюционный процесс затянулся на долгое десятилетие (и во многом по вине царя и внешнеполитических обстоятельств связанных с 1 мировой войной), но отречение царя было мирным и не препятствовало дальнейшему эволюционному развитию российской государственности... Хотя, на мой взгляд, конституционная монархия, в то время, была наиболее приемлемым вариантом для РИ... Временное правительство тоже было законным органом власти назначенным на период выборов очередной ГД... Выборы состоялись (в которых, кстати, сторонники большевиков получили лишь четверть голосов избирателей) и после назначения ГД нового правительства, Временное - должно было уйти... Но, воспользовавшись сложившимися обстоятельствами и временной шаткостью государственной власти, большевики совершили октябрьский революционный Госпереворот... Через 70 лет, современной России пришлось возвращаться к истокам, чтобы вновь встать на путь эволюционного развития российской государственности, который был прерван большевистской революцией...
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11 час.
пв
петров виктор
И несколько слов по поводу Вашего "Скажите спасибо В.И.Ленину!"... А вот, Вы-"Умка", скажите: нам, живущим в современной России, нужно благодарить Б.Н.Ельцина, за то, что он в 1991 году подхватил власть после первой попытки коммунистического реванша (путча ГКЧП), и тем самым, спас Россию от распада?... А ещё: нам нужно сказать ему спасибо за то, что благодаря его решимости и мужеству, в октябре 1993 года была подавлена вторая попытка коммунистического реванша, когда, он, как избранный Президент России, взял на себя ответственность за штурм Белого дома, дав письменный приказ военным, и подавил путч возглавляемый его "замом" - "демократическим коммунистом" - тем самым, спас Россию от повсеместной братоубийственной Гражданской войны?... И это был поступок Президента ответственного за судьбу страны!... Пример Украины у нас перед глазами... За всё, выше сказанное, нам надо благодарить Б.Н.Ельцина?... Как Вы считаете?!...
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10 час.
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