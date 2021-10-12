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Фанаты испугались за здоровье изменившегося до не узнаваемости Тома Круза

Фанаты испугались за здоровье изменившегося до не узнаваемости Тома Круза

Стареющего голливудского актера Тома Круза заподозрили в злоупотреблении ботоксом и алкоголем. Фанаты впервые после карантина увидели сильно изменившуюся знаменитость, он появился вместе с сыном Коннором на бейсбольном матче Национальной лиги.

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