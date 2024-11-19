Москвичи смогут рассчитывать на пенсию в 62,5 тысячи рублей — в России назвали это справедливым

Фото:FREEPIK Важные новости России за неделю сообщают о том, что жители Москвы смогут рассчитывать на пенсию в 62,5 тысячи рублей — такова информация о справедливом размере пенсии неработающих граждан, которую озвучил депутат Московской областной думы Анатолий Никитин.
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