Москвичи смогут рассчитывать на пенсию в 62,5 тысячи рублей — в России назвали это справедливым

Фото:FREEPIK Важные новости России за неделю сообщают о том, что жители Москвы смогут рассчитывать на пенсию в 62,5 тысячи рублей — такова информация о справедливом размере пенсии неработающих граждан, которую озвучил депутат Московской областной думы Анатолий Никитин.