100 ВАРИАНТОВ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ КВАРТИРЫ (ВАРИАНТ 2/100 )

ВАРИАНТ 2/100 (перепланировка) Вариант 2/100 — это продуманный сценарий жизни в городской квартире, где приватность и гостеприимство не спорят друг с другом, а выстраиваются в чёткую, удобную иерархию пространств.
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