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Сальмонеллу нашли в китайской курице в Приморье

Сальмонеллу нашли в китайской курице в Приморье

17 июня в ходе проверки партии замороженных куриных грудок из Китая, специалисты ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория», подведомственной Россельхознадзору, обнаружили наличие бактерий сальмонелл.

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