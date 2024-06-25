Сальмонеллу нашли в китайской курице в Приморье

17 июня в ходе проверки партии замороженных куриных грудок из Китая, специалисты ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория», подведомственной Россельхознадзору, обнаружили наличие бактерий сальмонелл.
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