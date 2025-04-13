Любовь в большом голосе: Лепс ворковал с молодой спутницей, Билан помогал детям

Анна Седокова впервые вышла в свет после смерти бывшего мужа, Григорий Лепс мило держал за руку и заставлял смеяться 19-летнюю спутницу, а Анна Хилькевич нарядилась в деловую мать младенца — звезды российского шоу-бизнеса на прошлой неделе отметились на ковровой дорожке премии «Жара Music Awards».