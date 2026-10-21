Говоря о своем назначении, Егор Захаров подчеркнул, что Новосибирская область — его родной регион. Он родился в селе Улыбино, учился в Новосибирском гвардейском высшем военном командном училище.
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