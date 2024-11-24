Новогодние мероприятия начнутся в парках Нижнего Новгорода с 28 декабря

Новогодние мероприятия в нижегородских парках продлятся с 28 декабря по 12 января 2025 года. Об этом сообщил глава городской Дирекции парков и скверов на заседании постоянной комиссии гордумы по экологии Александр Чикаев.
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