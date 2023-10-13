Что такое рецидив?

Термин “рецидивизм” обычно используется для обозначения повторения поведения. Обычно он используется в негативном контексте для обсуждения социально неприемлемого или сомнительного с моральной точки зрения поведения.
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