Спутник

238 127 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алл Гаврош
    Г А З -- как газ а рынок есть рынок . А в России газа не меренно так как и в Украине . Но в последнего ума не...В США назвали рос...
  • Алл Гаврош
    Это Американцы говорят потому что он дешевле а рынок это жестокая конкуренция .А бодяга так это твоё мнение н...В США назвали рос...
  • Алексей Табаков
    при чём тут лицемерие и история?Пусть немцы требуют от Италии свою компенсацию,если им,конечно,дадут за всё,что они н...Европейцы начали ...

В Зеленогорске откроют филиал центра «Мой бизнес»

В Зеленогорске откроют филиал центра «Мой бизнес»

Центр расположен по улице Набережной, 58, откроют его завтра, 27 мая. Здесь в формате «одного окна» предусмотрен весь комплекс услуг, федеральных и региональных мер поддержки для малого и среднего бизнеса – более 300 видов: получение займов, поручительство по банковским кредитам и гарантиям, информационно-консультационные и консалтинговые услуги, обучение, помощь в заключении социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, поддержка в продвижении продукции на международный рынок и пр.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх