В Зеленогорске откроют филиал центра «Мой бизнес»

Центр расположен по улице Набережной, 58, откроют его завтра, 27 мая. Здесь в формате «одного окна» предусмотрен весь комплекс услуг, федеральных и региональных мер поддержки для малого и среднего бизнеса – более 300 видов: получение займов, поручительство по банковским кредитам и гарантиям, информационно-консультационные и консалтинговые услуги, обучение, помощь в заключении социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, поддержка в продвижении продукции на международный рынок и пр.