Стубб обратился к России с призывом принять полное прекращение огня

Украина согласилась принять полное и безоговорочное прекращение огня. Россия должна сделать то же самое, заявил президент Финляндии Александр Стубб по итогам переговоров с Владимиром Зеленским, передает RT.
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