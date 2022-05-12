Американский фигурист Чжоу считает, что США должны получить золото командника Олимпиады-2022: «Мы готовы ждать. Но это зависит не от нас»

Американский фигурист Винсент Чжоу считает, что сборная США должна получить золото по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине.

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