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Валентина Титова дралась с Владимиром Басовым: «Я ударила его по ногам. Он рухнул и не мог встать»

Валентина Титова дралась с Владимиром Басовым: «Я ударила его по ногам. Он рухнул и не мог встать»

Первым мужем Валентины Титовой был знаменитый Владимир Басов, звезда «Приключений Буратино», «Чиполлино», «Про Красную Шапочку».

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