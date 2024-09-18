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Глава Gold Apollo: Взорвавшиеся в Ливане пейджеры разработаны и произведены не Тайванем

Тайваньская компания Gold Apollo не производила пейджеры, которые сдетонировали в Ливане. Данные гаджеты были произведены и разработаны европейской компанией, имеющей разрешение на использование торговой марки.

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