Глава Gold Apollo: Взорвавшиеся в Ливане пейджеры разработаны и произведены не Тайванем

Тайваньская компания Gold Apollo не производила пейджеры, которые сдетонировали в Ливане. Данные гаджеты были произведены и разработаны европейской компанией, имеющей разрешение на использование торговой марки.
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