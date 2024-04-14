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Две женщины пострадали при атаке ВСУ на автобус в ДНР

Две женщины пострадали при атаке ВСУ на автобус в ДНР

Две женщины пострадали в результате атаки ВСУ на автобус в Александровке в ДНР, сообщил Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов по военным преступлениям Украины.

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