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Российские компании не будут платить изобретателям из «недружественных стран»

Российские компании не будут платить изобретателям из «недружественных стран»

Допустим, я изобрел ведро. Обычное ведро, пластиковое, с ручкой. И запатентовал его. Теперь я именуюсь патентообладателем или владельцем патента на ведро.

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