«Яков и Партнёры»: В 2025 году объемы продаж на «первичке» могут упасть на треть

Эксперты компании «Яков и Партнёры» оценили перспективы российской строительной индустрии. Так, в исследовании «Прогнозы развития отрасли девелопмента в России: инструкция по выживанию» они заявили, что объем сделок с первичной недвижимостью в 2025 году может сократиться на 19%–35%.