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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин сделал 4-й шатаут в сезоне, отразив 26 бросков в игре с «Оттавой». У него 36 побед и 91,3% сэйвов в 55 матчах в регулярке

Вратарь «Рейнджерс» сыграл на ноль против «Сенаторс» (4:0) и был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ.

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