В Японии в 2034 году запустят маглев, скорость движения которого составит 500 км/чВ Японии планируют запустить в следующем десятилетии новый маглев — скоростной поезд на магнитном подвесе Chuo Shinkansen, который будет перемещаться быстрее болида «Формулы 1», развивая скорость до 500 км/ч.