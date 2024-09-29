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Разведка Украины заявила об убийстве полковника Российской армии. Специалист по беспилотникам якобы погиб в Подмосковье

Разведка Украины заявила об убийстве полковника Российской армии. Специалист по беспилотникам якобы погиб в Подмосковье

ГУР Украины заявило об убийстве в Подмосковье полковника ВС РФ Коломейцева Главное управление разведки (ГУР) Минобороны (МО) Украины заявило об убийстве полковника Вооруженных сил (ВС) России Алексея Коломейцева.

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