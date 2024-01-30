Глава МИД Ирана Абдоллахиян: Белый дом понимает, что кризис в Газе можно решить политически

Глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян выступил с заявлением о том, что администрация президента США Джо Байдена прекрасно осознает, что решение конфликта, разгоревшегося между Израилем и ХАМАС, является политическим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии