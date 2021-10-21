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Киев хочет кредитов, РЖД — «Ласточек», Питер — метро. Перспективные поставки подвижного состава на пространстве 1520

Киев хочет кредитов, РЖД — «Ласточек», Питер — метро. Перспективные поставки подвижного состава на пространстве 1520

Середина осени на железнодорожном пространстве 1520 выдалась богатой на новости. Пока власти Украины ищут способы хоть немного оживить отрасль за счёт покупки нового подвижного состава и тяги, разумеется, в кредит, в России и странах СНГ активного обновляется ПС метрополитена, РЖД заказывают современные электрички, а частники — новые маневровые локомотивы.

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