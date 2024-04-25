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США требуют от Европы взять Путина на слабо. Здравый смысл покинул чат.

США требуют от Европы взять Путина на слабо. Здравый смысл покинул чат.

Вчера 656 прочитали Чем ближе момент поражения некоторых небратских небратьев, тем больше на Западе откровенно панического бряцания оружием.

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