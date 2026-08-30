Терешина о неизлечимой болезни матери и проблемах с работой: «Я не справляюсь…»

В соцсетях Татьяна Терешина призналась подписчикам, что ее жизнь превратилась в настоящий кошмар. Дело в том, что мать артистки неизлечимо больна, есть и другие проблемы…В соцсетях Татьяна Терешина призналась подписчикам, что ее жизнь превратилась в настоящий кошмар.
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