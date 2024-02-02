Премьер Армении заявил, что Россия больше не может быть её основным партнёром

Армения не может развивать военно-техническое сотрудничество только с Россией. Об этом 1 февраля заявил глава армянского кабмина Никол ПашинянВ минувший четверг премьер-министр Армении выступил в эфире Общественного радио.
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