РИА Новости: сотрудник Госдепа Патель грубо ответил на вопрос о теракте с Ил-76

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель грубо отреагировал на вопрос корреспондента Sputnik о возможности расследования Вашингтоном теракта украинских войск против российского Ил-76.
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