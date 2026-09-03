ИА Регнум
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ИА Регнум

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«В России надо жить долго». Сам дурак — спасибо!

«В России надо жить долго». Сам дурак — спасибо!

АЛЕКСАНДР РОХЛИН - специально для ИА Регнум. Знаменитую фразу «В России надо жить долго» приписывают не какому-нибудь философу или мученику, а детскому писателю Корнею Чуковскому.

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