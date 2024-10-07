Чимаев поздравил Перейру с победой: «Только уважение»

«Мои поздравления Алексу Перейре. Только уважение», – написал в соцсетях боец UFC Хамзат Чимаев. Напомним, Перейра нокаутировал Халила Раунтри в главном событии UFC 307 и защитил пояс чемпиона полутяжелого веса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии