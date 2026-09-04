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Русский Днепропетровск

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Киев горит и воет от ужаса. Дроны сожгли «американца» и самолёт Зеленского

Киев горит и воет от ужаса. Дроны сожгли «американца» и самолёт Зеленского

Дмитрий Невзоров 4 сентября 2026 г., 13:25   Горящий киевский аэропорт Жуляны в Киеве поверг в шок Запад и Зеленского.

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