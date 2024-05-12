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Форвард «Балтики» Энрикес о 2:3: «Динамо» забило 3-й гол с нарушением правил. Мы не заслужили поражение» 

Форвард «Балтики» высказался после матча Мир РПЛ (2:3). Речь идет об эпизоде на 99-й минуте. Защитник бело-голубых Фабиан Бальбуэна, похоже, заблокировал защитника калининградцев Фернандеса Торо, который в итоге не смог помешать вингеру «Динамо» Муми Нгамале забить гол.

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