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Быть отданным на милость победителя

Быть отданным на милость победителя

Льются на Украину горькие видео из Авдеевки. Отходят бойцы ВСУ и на ходу записывают последние видео для своих семей.

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Комментарии
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ВераВерная
Штурмовик прав.
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15 час.
Виктор Шилин
Всё больше укропов отказываются идти на обмен, а нам надо возвращать своих ребят из плена. Противно их выхаживать ,но необходимо.
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14 час.
Марина
это ужасно, но НУЖНО!!!! Не всех и не всегда...но, как бы цинично это не звучало, это обменный фонд для возвращения НАШИХ ребят!!!!! А для этого, если необходимо, нужно и подлечить, даже если хочется волосы с пятой точки без наркоза пинцетом по одному выдергивать!!!!! Но в любом случае, не нам с вами это решать!
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14 час.

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