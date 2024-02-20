Быть отданным на милость победителя

Всё больше укропов отказываются идти на обмен, а нам надо возвращать своих ребят из плена. Противно их выхаживать ,но необходимо.

Марина

это ужасно, но НУЖНО!!!! Не всех и не всегда...но, как бы цинично это не звучало, это обменный фонд для возвращения НАШИХ ребят!!!!! А для этого, если необходимо, нужно и подлечить, даже если хочется волосы с пятой точки без наркоза пинцетом по одному выдергивать!!!!! Но в любом случае, не нам с вами это решать!