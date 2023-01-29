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2Drots и Konoha сыграют во 2-м туре 1XBET Media Football League

2Drots играют с командой Konoha во 2-м туре 1XBET Media Football League. 2Drots – гранд медиафутбола, двукратный чемпион Winline Медиалиги и фаворит турнира в Астане.

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