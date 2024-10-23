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Нигматуллин — об ошибках Доннарумы: «Шансы Матвея возрастают»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре конкурента российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова Джанлуиджи Доннаруммы против ПСВ в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:1).

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