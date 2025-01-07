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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самсонова прервала серию из 5 поражений

Самсонова прервала серию из 5 поражений

Она обыграла чешку 1:6, 6:4, 6:1 и прервала серию из пяти поражений подряд. Последнюю до этого победу россиянка одержала на US Open-2024.

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