Недосказанное в послании Путина: победа уже за нами

Политика это, как известно, искусство возможного. Поэтому частенько так и получается: что-то политики вслух произносят, о чем-то умалчивают, а на выходе, в реальности, мы имеем вообще что-то третье — как раз наиболее вероятное в сложившихся условиях.
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