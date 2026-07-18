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☭КОМПАС

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Вам это не победить: Запад расставил России самую опасную последнюю ловушку

Вам это не победить: Запад расставил России самую опасную последнюю ловушку

  В последнем номере американского журнала Foreign Affairs, который считают фактическим рупором трансатлантической дипломатии, вышла совершенно замечательная статья под названием "Следующая российская угроза: военная сила Москвы после Украины".

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Комментарии
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Елена Александровна
Букет психиатрических диагнозов у всей этой публики! Тут уже ничего не поможет!
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2 м.
Nikolia Vovchenko
Вадим Скоробогатов
Дружить с западом...СЕБЕ ДОРОЖЕ...
Но ещё дороже будет отпускать таких&quot;друзей&quot; далеко от себя
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2 м.
Игорь Кузнецов
Для &quot;пипла&quot; сойдёт и так: &quot;русская армия будет другой: более массовой, более насыщенной БПЛА и средствами для дальних ударов&quot;. Для таких &quot;военных конфликтов&quot; как на Украине вполне можно прогнозировать кратного увеличения числа БпЛА самолётного типа со стороны укронацистов для нанесения террористических ударов. Ответом будет наращивание числа ударов модифицированными комплексами &quot;Искандер&quot; с баллистическими ракетами, когда они смогут менять траекторию при подлёте, что осложнит работу ПВО даже при использовании противоракет  Patriot PAC-3. А дальше удары разделяющиемися боеголовками &quot;Орешника&quot;...
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2 м.