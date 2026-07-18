Вам это не победить: Запад расставил России самую опасную последнюю ловушку

Игорь Кузнецов

Для "пипла" сойдёт и так: "русская армия будет другой: более массовой, более насыщенной БПЛА и средствами для дальних ударов". Для таких "военных конфликтов" как на Украине вполне можно прогнозировать кратного увеличения числа БпЛА самолётного типа со стороны укронацистов для нанесения террористических ударов. Ответом будет наращивание числа ударов модифицированными комплексами "Искандер" с баллистическими ракетами, когда они смогут менять траекторию при подлёте, что осложнит работу ПВО даже при использовании противоракет Patriot PAC-3. А дальше удары разделяющиемися боеголовками "Орешника"...