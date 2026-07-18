В последнем номере американского журнала Foreign Affairs, который считают фактическим рупором трансатлантической дипломатии, вышла совершенно замечательная статья под названием "Следующая российская угроза: военная сила Москвы после Украины".
Вам это не победить: Запад расставил России самую опасную последнюю ловушку
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Александровна
Букет психиатрических диагнозов у всей этой публики! Тут уже ничего не поможет!
Ответить
2 м.
Nikolia Vovchenko
Вадим Скоробогатов
Дружить с западом...СЕБЕ ДОРОЖЕ...
Но ещё дороже будет отпускать таких"друзей" далеко от себя
Ответить
2 м.
Игорь Кузнецов
Для "пипла" сойдёт и так: "русская армия будет другой: более массовой, более насыщенной БПЛА и средствами для дальних ударов". Для таких "военных конфликтов" как на Украине вполне можно прогнозировать кратного увеличения числа БпЛА самолётного типа со стороны укронацистов для нанесения террористических ударов. Ответом будет наращивание числа ударов модифицированными комплексами "Искандер" с баллистическими ракетами, когда они смогут менять траекторию при подлёте, что осложнит работу ПВО даже при использовании противоракет Patriot PAC-3. А дальше удары разделяющиемися боеголовками "Орешника"...
Ответить
2 м.
Свежие комментарии