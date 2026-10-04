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Мерц выступил за ускорение приема Украины в ЕС

Мерц выступил за ускорение приема Украины в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении добиваться ускоренного приема Украины в Евросоюз. Источник фото: AP Photo / Mindaugas Kulbis «Мы также обсудили европейские перспективы Украины.

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