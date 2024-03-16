Какой народный праздник отмечается 17 марта 2024 года и его приметы, обычаи и традиции Анна ФедороваПравославные христиане 17 марта 2024 года отмечают день святого Герасима, который в народной традиции известен как Герасим Грачевник.
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