Уникальная мечеть VIII века оказалась на грани исчезновения в Дагестане

ИЗВЕСТИЯ На грани исчезновения оказалась одна из старейших мечетей Дагестана. Памятник архитектуры федерального значения разрушается на глазах, необходима срочная реставрация, но процесс буксует на стадии оформления документов.
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