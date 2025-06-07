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Уникальная мечеть VIII века оказалась на грани исчезновения в Дагестане

Уникальная мечеть VIII века оказалась на грани исчезновения в Дагестане

ИЗВЕСТИЯ На грани исчезновения оказалась одна из старейших мечетей Дагестана. Памятник архитектуры федерального значения разрушается на глазах, необходима срочная реставрация, но процесс буксует на стадии оформления документов.

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