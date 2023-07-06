Газета Труд

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Глас вопиющего в пустыне

Глас вопиющего в пустыне

В пятницу, 7 июля, православные отмечают поистине уникальный праздник. Только три торжества в церковном году посвящены дням рождения: Рождество Христово 7 января, Рождество Богородицы 21 сентября и вот нынче — Рождество пророка Иоанна Предтечи.

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