Правительство РФ отменило пени за неуплату ЖКУ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Помимо этого, до окончания военного положения жителям не будут отключать отопление, свет или воду за неуплату ЖКУ, а к счётчикам не будут применять требования законодательства РФ о едином типаже https://t.