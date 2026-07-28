Правительство РФ отменило пени за неуплату ЖКУ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Помимо этого, до окончания военного положения жителям не будут отключать отопление, свет или воду за неуплату ЖКУ, а к счётчикам не будут применять требования законодательства РФ о едином типаже https://t.
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