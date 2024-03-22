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Запреты и важные дела 22 марта в праздник 40 мучеников Севастийских и иконы «Слово плоть бысть» Албазинская

Запреты и важные дела 22 марта в праздник 40 мучеников Севастийских и иконы «Слово плоть бысть» Албазинская

Запреты и важные дела 22 марта в праздник 40 мучеников Севастийских и иконы «Слово плоть бысть» Албазинская Алёна Юрьева22 марта – это день, на который приходится два важных религиозных события: память о 40 мучениках Севастийских и почитание иконы «Слово плоть бысть» Албазинской.

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