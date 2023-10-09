Тегеран – Багдад – Эрбиль: обострится ли на Ближнем Востоке давний конфликт?

Иран требует разоружения курдской оппозиции на севере Ирака Инициированные 19 сентября Азербайджаном скоротечные боевые действия против де-факто прекратившего своё существование Нагорного Карабаха несколько оттенили иной конфликт, который вполне мог разгореться примерно в 250-300 километрах южнее, на северном участке протяжённой ирано-иракской границы, проходящей по землям этногеографического Курдистана.