Экс‑канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью изданию Weltwoche назвал Евросоюз одним из главных проигравших в конфликте России и Украины — на втором месте после Киева.
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