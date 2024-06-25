Покупатели жилья рассказали об отмене сделок по льготной ипотеке: «Нам пришло сообщение о согласовании всех сумм и тут же – об отказе»

Программа льготной ипотеки завершается 1 июля, однако некоторые покупатели жилья сообщают, что банки уже завершили ее досрочно – лимиты, выделенные на погашение дельты между ставкой ЦБ и льготной ставкой, исчерпаны.
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