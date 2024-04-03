ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 077 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Третьяк
    Очень глупое предложение (это если очень мягко сказать) ,отдать землю мигрантам .Это будет государство в государстве....Зачем убивают дер...
  • praprotniks praprotniksgmailcom
    Slavoj Žižek naj gre k vragu!Запад собрался су...
  • КОТ
    примЕрить с Россией-это класс!Россия готовится ...

Россия готовится исключить талибов из списка террористов

Россия готовится исключить талибов из списка террористов

Талибов пригласили к участию в форуме "Россия - Исламский мир" в Казани Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов рассказал, что сотрудничество России с правительством талибов по антитеррору "ведется на регулярной основе" Делегация находящегося у власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) приглашена к участию в форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum", запланированного на май.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
фарид сабиров
Я работал на базе нате в афгане в Баграме . Афганцы когда узнали что я шурави , каялись и просили прощения что воевали с нами РУССКИМИ, два старика даже упали на колени . Поняли говорит что были глупыми и слушали амеров истинных врагов
Ответить
1 час.
КОТ
Ещё с одними безбашенными надо подружиться.
Ответить
59 мин.
КОТ
примЕрить с Россией-это класс!
Ответить
56 мин.

Картина дня

наверх