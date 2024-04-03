Россия готовится исключить талибов из списка террористов

фарид сабиров

Я работал на базе нате в афгане в Баграме . Афганцы когда узнали что я шурави , каялись и просили прощения что воевали с нами РУССКИМИ, два старика даже упали на колени . Поняли говорит что были глупыми и слушали амеров истинных врагов