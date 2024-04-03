Талибов пригласили к участию в форуме "Россия - Исламский мир" в Казани Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов рассказал, что сотрудничество России с правительством талибов по антитеррору "ведется на регулярной основе" Делегация находящегося у власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) приглашена к участию в форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum", запланированного на май.
Россия готовится исключить талибов из списка террористов
Комментарии
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фарид сабиров
Я работал на базе нате в афгане в Баграме . Афганцы когда узнали что я шурави , каялись и просили прощения что воевали с нами РУССКИМИ, два старика даже упали на колени . Поняли говорит что были глупыми и слушали амеров истинных врагов
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1 час.
КОТ
Ещё с одними безбашенными надо подружиться.
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59 мин.
КОТ
примЕрить с Россией-это класс!
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56 мин.
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