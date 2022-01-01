Порошенко вместо Зеленского: на Украине показали обращение экс-президента 

На Украине два телеканала показали обращение Порошенко вместо Зеленского в новогоднюю ночь. Украинские телеканалы "Прямой" и "Пятый" показали в новогоднюю ночь обращение экс-президента страны Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленског Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Порошенко ранее продал свои телеканалы "5 канал" и "Прямой" после принятия закона "об олигархах" Традицию транслировать другое обращение вместо речи президента в новогоднюю ночь начал телеканал "1+1"– в 2018-м году в эфире "подвинули" обращение Порошенко, тогда к украинцам обратился Зеленский, который рассказал о планах стать президентом.